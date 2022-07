Napoli, Sky Sport: “Incontro in corso tra la Juventus e l’agente di Koulibaly” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus sta sondando il terreno per Kalidou Koulibaly del Napoli. I bianconeri infatti stanno avendo dei dialoghi con l’agente del difensore, Ramadani, primo obbiettivo in caso di partenza di De Ligt. Il senegalese inoltre è in scadenza con i partenopei nel 2023 e quindi nei prossimi giorni dovrà definire per bene il suo futuro calcistico. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Sky, lasta sondando il terreno per Kalidoudel. I bianconeri infatti stanno avendo dei dialoghi condel difensore, Ramadani, primo obbiettivo in caso di partenza di De Ligt. Il senegalese inoltre è in scadenza con i partenopei nel 2023 e quindi nei prossimi giorni dovrà definire per bene il suo futuro calcistico.Face.

