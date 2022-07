Napoli, primo giorno in azzurro per i nuovi acquisti Kvaratskhelia e Olivera (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È partita ufficialmente la stagione 2022/2023 all’SSC Napoli Konami Training Center. In tarda mattinata Luciano Spalletti e il suo staff sono arrivati al centro sportivo di Castel Volturno e hanno accolto il nuovo acquisto azzurro Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano ha svolto i primi test medici sotto la supervisione del Responsabile Sanitario Dottor Raffaele Canonico. A seguire sono arrivati, al centro sportivo, altri azzurri tra cui anche Mathias Olivera. Anche per il nazionale uruguaiano prima parte del lavoro di oggi dedicata a test fisici e medici. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– È partita ufficialmente la stagione 2022/2023 all’SSCKonami Training Center. In tarda mattinata Luciano Spalletti e il suo staff sono arrivati al centro sportivo di Castel Volturno e hanno accolto il nuovo acquistoKhvicha. L’attaccante georgiano ha svolto i primi test medici sotto la supervisione del Responsabile Sanitario Dottor Raffaele Canonico. A seguire sono arrivati, al centro sportivo, altri azzurri tra cui anche Mathias. Anche per il nazionale uruguaiano prima parte del lavoro di oggi dedicata a test fisici e medici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

