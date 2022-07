Napoli, la truffa del reddito di cittadinanza in macelleria: complici nelle Municipalità (Di mercoledì 6 luglio 2022) All??Antica macelleria Iavarone? negli ultimi anni la clientela gli affari andavano a gonfie vele. Ma la fila al bancone non era solo merito della qualità di controfiletti e... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 6 luglio 2022) All??AnticaIavarone? negli ultimi anni la clientela gli affari andavano a gonfie vele. Ma la fila al bancone non era solo merito della qualità di controfiletti e...

Pubblicità

ViViCentro : Guardia di Finanza Napoli; indagini per truffa su 1 azienda #cronacacampania #CronacaNapoli #GuardiadiFinanzaNapoli - _Sillyhound : @ilgiornale #Napoli o dell'Università della TRUFFA. Sono meridionale, non posso fingere di non sapere... - Mary35999509 : RT @ilgiornale: Scoperta a Napoli una truffa legata al #redditodicittadinanza. Monetizzavano la misura del #M5S fingendo di comprare carne… - ottochannel : Napoli, nuova truffa sul reddito di cittadinanza - linolamb : RT @ilgiornale: Scoperta a Napoli una truffa legata al #redditodicittadinanza. Monetizzavano la misura del #M5S fingendo di comprare carne… -