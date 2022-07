Napoli, il programma ufficiale del ritiro a Dimaro. Tutte le date, dalle amichevoli alla presentazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) ritiro Napoli. Da sabato 9 luglio inizierà ufficialmente la stagione del Napoli 2022/2023. Gli azzurri si ritroveranno in Val di Sole dove svolgeranno la prima parte del ritiro pre campionato a Dimaro-Folgarida fino al 19 luglio. Il primo allenamento è previsto per sabato mattina alle ore 10 al Centro Sportivo di Dimaro. Il ricco programma prevede il tradizionale incontro tra Spalletti e due calciatori con i tifosi martedì 12 luglio al Centro Congressi di Folgarida alle ore 21.15. Giovedì 14 luglio ci sarà la prima amichevole a Dimaro contro la Anaune Val di Non alle ore 18. Seconda amichevole in programma domenica 17 luglio contro il Perugia alle ore 18. La squadra verrà presentata al pubblico sabato 16 luglio in Piazza Madonna della ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 6 luglio 2022). Da sabato 9 luglio inizierà ufficialmente la stagione del2022/2023. Gli azzurri si ritroveranno in Val di Sole dove svolgeranno la prima parte delpre campionato a-Folgarida fino al 19 luglio. Il primo allenamento è previsto per sabato mattina alle ore 10 al Centro Sportivo di. Il riccoprevede il tradizionale incontro tra Spalletti e due calciatori con i tifosi martedì 12 luglio al Centro Congressi di Folgarida alle ore 21.15. Giovedì 14 luglio ci sarà la prima amichevole acontro la Anaune Val di Non alle ore 18. Seconda amichevole indomenica 17 luglio contro il Perugia alle ore 18. La squadra verrà presentata al pubblico sabato 16 luglio in Piazza Madonna della ...

