“Napoli, ancora contatti per Dybala. Giuntoli ha parlato con l’agente”. Il retroscena di Conterio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Napoli, nuovi contatti per Dybala, secondo il giornalista Marco Conterio Giuntoli ha parlato con l’agente dell’argentino. Napoli-Dybala. Il sondaggio del Napoli per Dybala, finora sogno estivo alimentato — però — negli ultimi giorni con ulteriori contatti. Paulo Dybala sembrava destinato all’Inter, ma il club nerazzurro ha un po’ rallentato la sua corsa verso l’acquisizione del calciatore alla luce dei tanti attaccanti già nella rosa di mister Simone Inzaghi (da Lukaku a Lautaro passando per i vari Sanchez e Correa). Dell’interesse del Napoli per Dybala ne ha parlato il giornalista Marco Conterio ai ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 6 luglio 2022), nuoviper, secondo il giornalista Marcohacondell’argentino.. Il sondaggio delper, finora sogno estivo alimentato — però — negli ultimi giorni con ulteriori. Paulosembrava destinato all’Inter, ma il club nerazzurro ha un po’ rallentato la sua corsa verso l’acquisizione del calciatore alla luce dei tanti attaccanti già nella rosa di mister Simone Inzaghi (da Lukaku a Lautaro passando per i vari Sanchez e Correa). Dell’interesse delperne hail giornalista Marcoai ...

Pubblicità

mirkocalemme : #Dybala-#Inter non è saltata, ma senza cessioni è impossibile. #Marotta, per ora, non ha la certezza di riuscire a… - elio_vito : Ancora violenza omofoba, stavolta a Napoli, proprio dopo il #Pride?? Serve una legge, subito, contro odio, violenza,… - mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - Sgrunt5 : @MonicaCirinna @repubblica @arcigaynapoli @Monicanpl Nel 2022 pensare ancora omosessuale=pedofilo vuol dire essere… - SuzinMateus : RT @mirkocalemme: #Dybala-#Inter non è saltata, ma senza cessioni è impossibile. #Marotta, per ora, non ha la certezza di riuscire a realiz… -