Napoli a Castel di Sangro, consigliera dimaiana: 1,2 mln di euro all’anno per ritiro è scelta politicamente sbagliata (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Ho sempre pensato che finanziare il ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro con una somma così ingente di denaro (da 1,2 milioni di euro all’anno), fosse una scelta politicamente sbagliata”. Così la consigliera regionale da poco transitata dal M5s al nuovo gruppo parlamentare ‘Insieme per il futuro’, Sara Marcozzi, commenta la notizia dell’apertura di un’inchiesta della Corte dei Conti sul ritiro del Napoli Calcio in Abruzzo. “Per questo motivo ho chiesto alla maggioranza della Regione Abruzzo in ogni sede di rivedere una convenzione che, a mio avviso, presenta diverse storture amministrative ed economiche. Sono tutte osservazioni che ho portato nelle istituzioni con numeri, leggi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Ho sempre pensato che finanziare ildelCalcio adicon una somma così ingente di denaro (da 1,2 milioni di), fosse una”. Così laregionale da poco transitata dal M5s al nuovo gruppo parlamentare ‘Insieme per il futuro’, Sara Marcozzi, commenta la notizia dell’apertura di un’inchiesta della Corte dei Conti suldelCalcio in Abruzzo. “Per questo motivo ho chiesto alla maggioranza della Regione Abruzzo in ogni sede di rivedere una convenzione che, a mio avviso, presenta diverse storture amministrative ed economiche. Sono tutte osservazioni che ho portato nelle istituzioni con numeri, leggi ...

