Gazzetta_it : Nadal, lo specialista delle maratone. Dopo le 4 ore diventa quasi imbattibile -

La Gazzetta dello Sport

Quella contro Taylor Fritz nei quarti di Wimbledon 2022 è solo l'ultima di una serie infinita di imprese che hanno costellato tutta la carriera di Rafael. A iniziare proprio della finale di Roma 2005 in cui Rafa, opposto all'argentino Guillermo Coria, annullò al quinto set la palla del 4 - 0 per poi vincere 8 - 6 al tie - break conclusivo dopo 5 ...Stiamo parlando di Kyrgios -, semifinale della parte bassa del tabellone che promette ... Nonostante il cileno non sia unodell'erba, resta un gran ricevitore ed è riuscito a causare ... Wimbledon, l'impresa di Nadal, lo specialista delle maratone Wimbledon 2022, il commento del day-10: la semifinale Nadal-Kyrgios è realtà, ma che fatica Rafa. Halep schiaccasassi ...Garin-Kyrgios è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: notizie, analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.