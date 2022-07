Muore a 75 anni Antonello Antonante, fondatore del Teatro dell’Acquario di Cosenza (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una giornata nera per la cultura calabrese. E’ morto a 75 anni Antonello Antonante, fondatore del Teatro dell’Acquario di Cosenza. “L’attore e regista cosentino – si legge in un servizio apparso sul sito del Tgr Calabria – se n’è andato lo stesso giorno del suo amico, il poeta Franco Dionesalvi. Da tempo malato, dopo aver contratto il covid era stato ricoverato all’ospedale di Rossano”. “Attore, sceneggiatore e regista da sempre impegnato a inseguire un’idea alternativa di Teatro, Antonante . scrive la giornalista Carla Monaco – era stato chiamato dall’allora sindaco Salvatore Perugini alla direzione artistica del Teatro Rendano di Cosenza. Il risultato più importante di quella stagione fu il “Telesio” ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una giornata nera per la cultura calabrese. E’ morto a 75deldi. “L’attore e regista cosentino – si legge in un servizio apparso sul sito del Tgr Calabria – se n’è andato lo stesso giorno del suo amico, il poeta Franco Dionesalvi. Da tempo malato, dopo aver contratto il covid era stato ricoverato all’ospedale di Rossano”. “Attore, sceneggiatore e regista da sempre impegnato a inseguire un’idea alternativa di. scrive la giornalista Carla Monaco – era stato chiamato dall’allora sindaco Salvatore Perugini alla direzione artistica delRendano di. Il risultato più importante di quella stagione fu il “Telesio” ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Operaio cade dal tetto di un capannone e muore . Nell'Ennese, aveva 27 anni. Era al primo giorno di lavoro in quel… - fanpage : Ennesimo dramma sul lavoro in Italia. Roberto aveva appena 27 anni, era al suo primo giorno, è morto precipitando d… - Corriere : Sharm el Sheik, bimbo di Palermo muore per intossicazione alimentare, gravissimo il padre - Dar_Quar : RT @TV2000it: #Marmolada : lui muore, lei si salva E lo saluta su #Facebook con una foto che li ritrae sorridenti e innamorati in vetta «Ti… - Alessan89427180 : RT @barbarab1974: Chiara muore a soli 12 anni. La piccola è stata colta da un malore improvviso - eVenti Avversi -