MotoGp, incidente per Bagnaia: patente ritirata (Di mercoledì 6 luglio 2022) Disavventura a Ibiza Brutta avventura per il pilota della MotoGp Francesco Bagnaia. In vacanza a Ibiza è stato protagonista di un incidente stradale nella mattinata di ieri, 5 luglio. Nessuna conseguenza, peccato che dopo l’indicente sia stato sottoposto a un test dell’etilometro, che ha avuto un risultato positivo di 0,87. Una brutta grana e un brutto danno di immagine per il corridore della Ducati, quarto nella classifica generale e vincente nell’ultimo Gran premio di Assen. Le parole di Bagnaia Lo stesso pilota ha poi fatto mea culpa sui social. “Ero a Ibiza con i miei amici per una festa in questo periodo di pausa dalla MotoGp. Abbiamo festeggiato insieme brindando alla mia vittoria al Gp di Assen. All’uscita dalla discoteca, verso le tre di mattina, nell’affrontare una rotonda sono finito con le ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Disavventura a Ibiza Brutta avventura per il pilota dellaFrancesco. In vacanza a Ibiza è stato protagonista di unstradale nella mattinata di ieri, 5 luglio. Nessuna conseguenza, peccato che dopo l’indicente sia stato sottoposto a un test dell’etilometro, che ha avuto un risultato positivo di 0,87. Una brutta grana e un brutto danno di immagine per il corridore della Ducati, quarto nella classifica generale e vincente nell’ultimo Gran premio di Assen. Le parole diLo stesso pilota ha poi fatto mea culpa sui social. “Ero a Ibiza con i miei amici per una festa in questo periodo di pausa dalla. Abbiamo festeggiato insieme brindando alla mia vittoria al Gp di Assen. All’uscita dalla discoteca, verso le tre di mattina, nell’affrontare una rotonda sono finito con le ...

Pubblicità

Gazzetta_it : MotoGP Bagnaia, incidente stradale a Ibiza: tasso alcolemico oltre il consentito - SkySportMotoGP : ?? Quartararo chiede scusa ad Aleix Espargarò dopo l’errore che ha causato l’incidente tra i due in gara ???? ? ??… - sportface2016 : #Bagnaia e l'incidente ad Ibiza: 'Grave leggerezza, ho imparato la lezione' - 361_magazine : Incidente per #FrancescoBagnaia a #Ibiza, patente ritirata per alcool - FormulaPassion : #MotoGP, #Bagnaia positivo all'alcol test: patente ritirata e multa doppia in arrivo oltre al rischio di un procedi… -