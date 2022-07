Moto | Bagnaia ' fatto leggerezza ma ho imparato la lezione'

Pubblicità

repubblica : Bagnaia, incidente a Ibiza. Positivo all'alcoltest, patente ritirata [di Massimo Calandri] - Gazzetta_it : MotoGP Bagnaia, incidente stradale a Ibiza: tasso alcolemico oltre il consentito - TV7Benevento : Motomondiale: Bagnaia, 'è stata una grave leggerezza ma ho imparato la lezione' - - Luxgraph : MotoGp, Bagnaia ammette l'errore: 'Mai mettersi al volante dopo aver bevuto alcolici'' - OdeonZ__ : Bagnaia, incidente a Ibiza: alcol oltre il consentito, patente ritirata. 'Ho imparato la lezione'… -

Il mea culpa di, poi, ha spiegato come sono andate le cose scendendo nei dettagli : "Ero a Ibiza con i miei amici per una festa in questo periodo di pausa della MotoGP. Abbiamo ..."E' stata una grave leggerezza, ma ho imparato la lezione": sui suoi profili social Francescosi scusa per l'incidente in auto a Ibiza - avvenuto nella notte tra lunedì e martedì - dove è risultato positivo al test alcolemico. "Ieri sera (lunedì, ndr) ero a Ibiza con i miei amici per ...Dopo il fatto, il pilota MotoGP è stato sottoposto anche alla classica prova dell’alcol test. Il pilota Ducati stava percorrendo la strada di Ses Salines (Las Salinas), quando è finito fuori strada co ...Su Instagram Siamo anche su Instagram, seguici: https://www.instagram.com/corriere.torino/hl=it. La newsletter del Corriere Torino Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Torino e del Piemonte is ...