Morti misteriose Un altro magnate russo trovato senza vita in piscina

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Yuriy Voronov era un noto uomo d’affari in Russia. È statonelladella sua villa a pochi chilometri fuori da San Pietroburgo. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dal quotidiano Daily Mail e l’agenzia ucraina Unian, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola ieri. Il corpo galleggiava in acqua e vicino al cadavere è stata trovata l’arma. Le telecamere di sicurezza non hanno mostrato l’entrata di estranei. Voronov aveva 61 anni ed era alla guida di una società di logistica che forniva servizi alla petrolifera russa Gazprom nell’Artico. La polizia russa, che ha iniziato le indagini, valuta l’ipotesi di una “disputa con partner commerciali” finita in tragedia. La moglie ha dichiarato che l’imprenditore aveva il sospetto di essere stato truffato dai suoi soci e alcuni clienti. Quella di Voronov è ...

la Repubblica

