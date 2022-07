Monza | si presenta Pessina | «Stimolante tornare qui | primo obiettivo la salvezza»

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Matteosicome nuovo capitano del. Le dichiarazioni dell’ultimo acquisto del club brianzolo Dallo spazio Lenovo Matteosi èto come giocatore del. RITORNO – «Ha già detto quasi tutto il dottor Galliani, questo ritorno lo volevamo sia io che la società. Per chi ha fatto dieci anni nel, potere giocarsela in Serie A è qualcosa di». CAPITANO – «Forse non indossavo la fascia da quando giocavo alda ragazzino, è una cosa che ho accettato e ora voglio portare lo spirito da monzese in Serie A». OBIETTIVI – «L’è fare il meglio possibile e adeguarsi alla categoria. Pensiamo allain primis, ...

Matteo Pessina sicome nuovo capitano del. Le dichiarazioni dell'ultimo acquisto del club brianzolo Dallo spazio Lenovo Matteo Pessina si è presentato come giocatore del. RITORNO - "Ha già detto ...Convive l'esordio in A2 e in seguito quello nella massima serie in cui milita per ben ... Il classe 95' di Bollatedunque una carriera ricca di pratica e maturità che ora potrà offrire ... Monza. Produzioni Sonore Brianza presenta "Aperitivo al Civico" C'è la firma del centrocampista Matteo Pessina con il Monza Dopo le visite mediche di questa mattina, Matteo Pessina è un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista ha firmato con il club biancoross ...