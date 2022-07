Monza | Pessina si presenta | “Cerchio che si chiude” Galliani | “Vogliamo decimo posto”

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza, visite mediche in corso per #Pessina: in serata l'ufficialità - TuttoMercatoWeb : #Monza, #Pessina: 'Obiettivo è la salvezza', #Galliani lo stoppa: 'Vogliamo il decimo posto' ?? @ivanfcardia - TuttoMercatoWeb : #Monza, iniziano le visite mediche di #Pessina ?? @ivanfcardia - OlamideJrBalog1 : RT @DiMarzio: .@ACMonza, le parole di #Galliani e #Pessina dopo la firma sul contratto - infoitsport : Pessina è del Monza: il centrocampista ha firmato il contratto -

Matteosi presenta come nuovo capitano del. Le dichiarazioni dell'ultimo acquisto del club brianzolo Dallo spazio Lenovo Matteosi è presentato come giocatore del. RITORNO - "Ha già detto quasi tutto il dottor Galliani, questo ritorno lo volevamo sia io che la società. Per chi ha fatto dieci anni nel, ...Cifre e formula dell'affareOperazione importante a livello tecnico ma anche sul piano economico quella chiusa dalinfatti lascia l'Atalanta per trasferirsi nel club brianzolo ...Monza, Pessina si presenta: "È un cerchio che si chiude". Galliani: "Non parliamo di salvezza, vogliamo il decimo posto" ...“Come obiettivo aziendale mi sono posto il decimo posto. Non dobbiamo parlare di salvezza. In testa l’anno scorso mi dicevano che portava sfortuna dire che dovevamo andare in Serie A. Assolutamente no ...