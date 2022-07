Monza, Pessina saluta l’Atalanta e i suoi tifosi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il centrocampista del Monza Matteo Pessina, tramite un post su Instagram, ha salutato l’Atalanta e tutti i suoi tifosi. Queste le parole dell’azzurro: “Anni di sudore e battaglie, di soddisfazioni e qualche delusione. L’amore dei bergamaschi per l’Atalanta è difficile da descrivere. Vorrei farlo usando una sola parola: passione. Grazie a chi quotidianamente ha condiviso con me questo incredibile percorso. Alle persone che lavorano a Zingonia giorno e notte, ai miei compagni, alla società e ai tifosi. Oggi le nostre strade si separano ma la gratitudine, il rispetto e la stima per te, Bergamo, per l’Atalanta e per gli atalantini non ci faranno mai essere nemici. Indossare la maglia della Dea per me è stato un privilegio. Ancora ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il centrocampista delMatteo, tramite un post su Instagram, hatoe tutti i. Queste le parole dell’azzurro: “Anni di sudore e battaglie, di soddisfazioni e qualche delusione. L’amore dei bergamaschi perè difficile da descrivere. Vorrei farlo usando una sola parola: passione. Grazie a chi quotidianamente ha condiviso con me questo incredibile percorso. Alle persone che lavorano a Zingonia giorno e notte, ai miei compagni, alla società e ai. Oggi le nostre strade si separano ma la gratitudine, il rispetto e la stima per te, Bergamo, pere per gli atalantini non ci faranno mai essere nemici. Indossare la maglia della Dea per me è stato un privilegio. Ancora ...

