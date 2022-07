Monza, Galliani: ” Puntiamo al decimo posto” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Monza Galliani- Galliani è uno degli uomini più attivi sul mercato dopo aver acquistato Sensi e Pessina punta anche a Nicolò Casale. Nell’intervista fatta al margine della presentazione di Pessina, il “Condor” ha parlato dei vari obbiettivi del mercato dei Brianzoli. Nel frattempo continuano le trattativa e il Monza nel pomeriggio ha ufficializzato Birindelli dal Pisa. Di seguito, ecco le dichiarazioni del D.S. del Monza. “La fascia non è pronta, è già indossata. Io di Matteo conosco tutto, suo nonno, la mamma, il papà: sono molto molto felice, è la seconda volta. Aveva fatto un percorso che avrei voluto fare anche io: prima la Dominante, poi il Monza fino a 18 anni e poi il Milan nel 2015. E adesso al Monza nel 2022, è stato un percorso lungo ma si è realizzato ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)è uno degli uomini più attivi sul mercato dopo aver acquistato Sensi e Pessina punta anche a Nicolò Casale. Nell’intervista fatta al margine della presentazione di Pessina, il “Condor” ha parlato dei vari obbiettivi del mercato dei Brianzoli. Nel frattempo continuano le trattativa e ilnel pomeriggio ha ufficializzato Birindelli dal Pisa. Di seguito, ecco le dichiarazioni del D.S. del. “La fascia non è pronta, è già indossata. Io di Matteo conosco tutto, suo nonno, la mamma, il papà: sono molto molto felice, è la seconda volta. Aveva fatto un percorso che avrei voluto fare anche io: prima la Dominante, poi ilfino a 18 anni e poi il Milan nel 2015. E adesso alnel 2022, è stato un percorso lungo ma si è realizzato ...

