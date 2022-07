Monza, altra tentazione per l’attacco: occhio alla situazione di Dzeko (Di mercoledì 6 luglio 2022) Spunta una clamorosa destinazione in Serie A per Edin Dzeko: anche il Monza sarebbe interessato al bosniaco Anche il Monza potrebbe entrare nella corsa per Edin Dzeko. Secondo quanto riportato daSport Mediaset, Adriano Galliani vuole chiudere un grande colpo in attacco per la squadra brianzola e avrebbe già contattato l’entourage del bosniaco per capire le possibilità di un affare. L’attaccante è in uscita dall’Inter, che non si opporrebbe quindi ad una cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Spunta una clamorosa destinazione in Serie A per Edin: anche ilsarebbe interessato al bosniaco Anche ilpotrebbe entrare nella corsa per Edin. Secondo quanto riportato daSport Mediaset, Adriano Galliani vuole chiudere un grande colpo in attacco per la squadra brianzola e avrebbe già contattato l’entourage del bosniaco per capire le possibilità di un affare. L’attaccante è in uscita dall’Inter, che non si opporrebbe quindi ad una cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

