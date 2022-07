Monaco | c'è l'offerta per Embolo

Pubblicità

Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO ESTERO - #Lille sull’attaccante del Clermont #Bayo - #Barcellona su #Tagliafico - #Lione e… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - Su #Belotti Monaco e Nizza - #Milan oltre ai colpi sperati #DeKetelaere e #Ziyech , sta per r… - StadioSport : Calciomercato Juventus: offerta Bayern Monaco per De Ligt: Calciomercato Juventus, anche il Bayern Monaco si iscriv… - infoitsport : Juve De Ligt, rifiutata offerta del Bayern Monaco: i dettagli - zazoomblog : Juve De Ligt rifiutata offerta del Bayern Monaco: i dettagli - #rifiutata #offerta #Bayern #Monaco: -

Il Bayernè sicuro: succederà a breve L'che avrebbero messo sul piatto i blaugrana per Lewandowski è di 30 milioni di euro, ma il Bayernsta facendo muro. Il motivo è chiaro. ...... Chelsea e Bayern. Gli inglesi si sono mossi per primi, i tedeschi invece si sono inseriti in maniera importante negli ultimi giorni presentando una primaai bianconeri. Per privarsi ...Una partnership che si rinnova quella tra Turisanda 1924 - il brand più longevo del turismo italiano, prossimo ai 100 anni di storia - e Radio Monte Carlo - la radio italiana del Principato di M [...] ...ROMA - Le ultime due stagioni, seppur condite da diversi guai fisici, hanno attirato le attenzioni delle big di tutta Europa su Victor Osimhen, centravanti nigeriano del Napoli, considerato uno dei gr ...