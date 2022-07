Molta politica in crisi per astinenza da potere (Di mercoledì 6 luglio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 5 giugno all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno CorsiDa quello dei nostri giorni, a quanto accadrà nei prossimi: sfiducia crescente nei partiti e già oggi astensionismo record (su 10 elettori, 4 disertano le urne e restano imperturbati a casa). Nevrotiche fibrillazioni, retropensieri irragionevoli, rancori a lungo sopiti che imboccano la strada del ricatto parlamentare, ultimatum vari che pretenderebbero di sbarrare la strada al Governo. Due sedi (Quirinale e Palazzo Chigi) che debbono mantenere calma e freddezza di comportamenti (anche se Totò non ha mai mancato di ricordare che “ogni limite ha la sua pazienza” …). Si cerca di capire perché la temperatura solare (in alcune città è oltre i 40 gradi) brucia meno di quella di talune sedi partitiche: Campo Marzio a Roma per i pentastellati, via Bellerio a ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 5 giugno all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno CorsiDa quello dei nostri giorni, a quanto accadrà nei prossimi: sfiducia crescente nei partiti e già oggi astensionismo record (su 10 elettori, 4 disertano le urne e restano imperturbati a casa). Nevrotiche fibrillazioni, retropensieri irragionevoli, rancori a lungo sopiti che imboccano la strada del ricatto parlamentare, ultimatum vari che pretenderebbero di sbarrare la strada al Governo. Due sedi (Quirinale e Palazzo Chigi) che debbono mantenere calma e freddezza di comportamenti (anche se Totò non ha mai mancato di ricordare che “ogni limite ha la sua pazienza” …). Si cerca di capire perché la temperatura solare (in alcune città è oltre i 40 gradi) brucia meno di quella di talune sedi partitiche: Campo Marzio a Roma per i pentastellati, via Bellerio a ...

