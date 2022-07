(Di mercoledì 6 luglio 2022) E' accusato di avere ripetutamenteto unaa bordo di undella Ferrovia centrale umbra in transito nell'alto Tevere umbro un trentenne residente a Umbertidedai ...

In aiuto dellaera intervenuto un altro passeggero contro il quale - in base alla ricostruzione degli investigatori - si era scagliato il trentenne, minacciandolo più volte. Alla stazione ...... quello di denunciare una condotta. Nulla quindi contro il corpo degli Alpini". L'... Secondo quanto denunciato dallaai carabinieri immediatamente dopo i fatti del 7 maggio scorso e poi ... Molesta ragazza su vagone ferroviario e viene arrestato E' accusato di avere ripetutamente molestato una ragazza a bordo di un vagone della Ferrovia centrale umbra in transito nell'alto Tevere umbro un trentenne residente a Umbertide arrestato dai carabini ...Dopo due anni di restrizioni, a Sassari, dal 30 giugno al 2 luglio, si sono tenute una serie di iniziative che hanno portato al Gay Pride.