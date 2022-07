Mobilità elettrica | costi | tempi e regole delle colonnine private e condominiali Tariffe | nuove norme e incentivi all’orizzonte per fare il pieno di energia dall’impianto di casa

Leggi su ilsecoloxix

(Di mercoledì 6 luglio 2022) I punti di ricarica privati per auto elettriche, tra residenziali e aziendali, si stima siano 80-100 mila in Italia. Non richiedendo autorizzazioni, una mappatura nazionale non esiste. Di sicuro il fenomeno è in crescita, malgrado in Italia non esistano ad oggiper le opere elettriche necessarie ai condomìni. Le wallbox da mettere in garage si acquistano anche su Internet. La percorrenza media di un’autoè di 6-8 km/kWh