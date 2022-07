Missili su Slovjansk L’assedio alle ultime fortezze del Donbass

Pubblicità

Ore 17:34 - Attivata difesa aerea su Odessa, intercettati treAlmeno trerussi sono ... Ore 16:49 - Appello del sindaco diai cittadini: "Fuggite dalla città" "È importante ...Ore 20:26 - Nuove esplosioni suMedia locali e diversi cittadini sui social hanno segnalato nuovi raid nella città di, già colpita duramente nel pomeriggio di oggi con... I baluardi Slovjansk e Bakhmut: “I russi pagheranno per i missili” Archiviato il discorso Lugansk Mosca ha messo nel mirino l'oblast di Donetsk per completare la conquista del Donbass. Nel mirino dell'esercito russo Bakhmut, Siversk e Slovyansk ...Un mese fa tre razzi russi hanno colpito e distrutto questa base militare dove si faceva formazione. Ci sono state vittime. I russi dovranno pagare anche per questo”. Vadym (il nome è di fantasia per ...