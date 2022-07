Milenkovic, non solo Inter e Napoli: nuova pretendente dalla Spagna (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tutti pazzi per Milenkovic: non solo Inter e Napoli, sul difensore della Fiorentina ci sarebbe ora anche un club spagnolo Tutti pazzi per Nikola Milenkovic, in Italia e non solo. Come riportato dal Mundo Deportivo, infatti, in difensore sarebbe entrato nel mirino anche di un club spagnolo. Il servo piace all’Inter, che cerca il post-Skriniar, e al Napoli con il possibile addio di Koulibaly, si aggiunge l’Atletico Madrid: secondo il quotidiano spagnolo il club avrebbe messo gli occhi su Milenkovic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tutti pazzi per: non, sul difensore della Fiorentina ci sarebbe ora anche un club spagnolo Tutti pazzi per Nikola, in Italia e non. Come riportato dal Mundo Deportivo, infatti, in difensore sarebbe entrato nel mirino anche di un club spagnolo. Il servo piace all’, che cerca il post-Skriniar, e alcon il possibile addio di Koulibaly, si aggiunge l’Atletico Madrid: secondo il quotidiano spagnolo il club avrebbe messo gli occhi su. L'articolo proviene da Calcio News 24.

