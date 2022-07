Milano: nascondevano oltre 120 chili di droga nel box auto, due giovani arrestati (Di mercoledì 6 luglio 2022) Milano, 6 lug.(Adnkronos) - nascondevano droga e soldi nel box auto, per questo due giovani di 25 e 33 anni, di origine marocchina, sono stati arrestati dalla polizia di Milano. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Cinisello Balsamo, impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti, hanno notato lo strano movimento di un'auto all'ingresso di un complesso di box a Oreno, piccola frazione del Comune di Vimercate, in Brianza. I poliziotti sono entrati all'interno di uno dei box trovando i due giovani intenti a trasportare droga nell'auto. All'interno del locale, usato come deposito di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022), 6 lug.(Adnkronos) -e soldi nel box, per questo duedi 25 e 33 anni, di origine marocchina, sono statidalla polizia di. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Cinisello Balsamo, impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti, hanno notato lo strano movimento di un'all'ingresso di un complesso di box a Oreno, piccola frazione del Comune di Vimercate, in Brianza. I poliziotti sono entrati all'interno di uno dei box trovando i dueintenti a trasportarenell'. All'interno del locale, usato come deposito di ...

