Milano e Peschiera, la sinistra resta in silenzio solo davanti alle vere violenze sessuali (Di mercoledì 6 luglio 2022) La memoria corre a Milano e a Peschiera del Garda. Alla Milano in cui, lo scorso Capodanno, decine di ragazze vennero accerchiate, palpeggiate e molestate da branchi di ragazzi, quasi tutti di origine maghrebina. Ma anche alla Milano in cui continuano a consumarsi violenze da parte di immigrati ai danni delle donne, come è successo lo scorso sabato allorché un egiziano irregolare e un uomo originario della Nuova Guinea, insieme a un altro criminale, hanno stuprato una donna dietro una siepe. E poi pensi al treno da Peschiera del Garda a Milano dove a inizio giugno scorso numerose ragazze sono state braccate, molestate e insultate da ragazzi di colore, in nome di un odio razziale e sociale, oltre che sessista. «Donne bianche voi non potete stare qui... siete delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) La memoria corre ae adel Garda. Allain cui, lo scorso Capodanno, decine di ragazze vennero accerchiate, palpeggiate e molestate da branchi di ragazzi, quasi tutti di origine maghrebina. Ma anche allain cui continuano a consumarsida parte di immigrati ai danni delle donne, come è successo lo scorso sabato allorché un egiziano irregolare e un uomo originario della Nuova Guinea, insieme a un altro criminale, hanno stuprato una donna dietro una siepe. E poi pensi al treno dadel Garda adove a inizio giugno scorso numerose ragazze sono state braccate, molestate e insultate da ragazzi di colore, in nome di un odio razziale e sociale, oltre che sessista. «Donne bianche voi non potete stare qui... siete delle ...

LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea Venezia-Milano ??Traffico rallentato per rami sulla linea elettrica tra Peschiera e Desenzano ??La… - Lucillab4 : RT @SardoneSilvia: Il Pd spinge per la #cittadinanza facile, dimenticando di considerare i crimini in aumento tra i giovani stranieri, a pa… - Four__M : RT @SardoneSilvia: Il Pd spinge per la #cittadinanza facile, dimenticando di considerare i crimini in aumento tra i giovani stranieri, a pa… - ciccia1970 : RT @SardoneSilvia: Il Pd spinge per la #cittadinanza facile, dimenticando di considerare i crimini in aumento tra i giovani stranieri, a pa… - RussoTosca : RT @SardoneSilvia: Il Pd spinge per la #cittadinanza facile, dimenticando di considerare i crimini in aumento tra i giovani stranieri, a pa… -