Milan | TMW | “Distanza per il rinnovo di Leao”

Milan TMW- Il Milan continua a lavorare per portare a Stefano Pioli una squadra forte e con esperienza per puntare alla seconda stella. Si lavora sul mercato in entrata, Ziyech e De Keteleare in primis, ma anche di rinnovi dopo quello di Maldini e Massara si passa ai giocatori. Rafael Leao è stato senza ombra di dubbio il protagonista assoluto per lo scudetto numero 19 dei rossoneri, vincendo anche il premio "MVP" della massima serie. Il contratto del portoghese scade nel 2024, il suo agente il potentissimo Jorge Mendes non ha smesso di avere contatti con Maldini ma vari problemi sono arrivati sull'ingaggio. Il Milan ha offerto 4,5 milioni netti a stagione con vari bonus legati ai trofei vinti ma Jorge Mendes chiede per il suo assistito almeno 6,5 milioni e mezzo. I dialoghi continueranno nei prossimi giorni con ...

