Milan, Messias atteso domani a Milanello: i dettagli del nuovo contratto (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nella giornata di domani Junior Messias è atteso in quel di Milanello: i dettagli dell’acquisto del brasiliano contratto fino all’estate del 2025 per Junior Messias con il Milan, mentre nelle prossime ore arrivare anche l’ufficialità. Nella giornata di domani il brasiliano dovrebbe già raggiungere i compagni per il primo allenamento stagionale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nella giornata diJuniorin quel diello: idell’acquisto del brasilianofino all’estate del 2025 per Juniorcon il, mentre nelle prossime ore arrivare anche l’ufficialità. Nella giornata diil brasiliano dovrebbe già raggiungere i compagni per il primo allenamento stagionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

