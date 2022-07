Meret vuole la cessione, assalto Empoli: per il Napoli spunta Kepa (Di mercoledì 6 luglio 2022) Clamorosa notizia di calciomercato lanciata da Corriere dello Sport, Alex Meret vuole andare via da Napoli. Solo qualche giorno fa Sky faceva sapere di un rinnovo di contratto fino al 2027 praticamente sicuro per il giocatore ex Spal, poi però la firma non è mai arrivata, nonostante l’addio di Ospina. Dalle voci su Keylor Navas ed altri portieri si era capito che c’era qualcosa che non andava. A sorpresa per Meret è spuntato l’Empoli di Corsi, che è pronto ad acquistare il giocatore appena avrà chiuso la cessione di Vicario alla Lazio. Il Napoli invece pensa a Kepa del Chelsea come titolare. Empoli tutto su Meret, il Napoli cerca il sostituto Corriere dello Sport fa sapere che la ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 6 luglio 2022) Clamorosa notizia di calciomercato lanciata da Corriere dello Sport, Alexandare via da. Solo qualche giorno fa Sky faceva sapere di un rinnovo di contratto fino al 2027 praticamente sicuro per il giocatore ex Spal, poi però la firma non è mai arrivata, nonostante l’addio di Ospina. Dalle voci su Keylor Navas ed altri portieri si era capito che c’era qualcosa che non andava. A sorpresa perto l’di Corsi, che è pronto ad acquistare il giocatore appena avrà chiuso ladi Vicario alla Lazio. Ilinvece pensa adel Chelsea come titolare.tutto su, ilcerca il sostituto Corriere dello Sport fa sapere che la ...

napolipiucom : Meret vuole la cessione, assalto Empoli: per il Napoli spunta Kepa #Chelsea #Empoli #Kepa #Meret #napoli… - ZenoneFrancesco : @GennyDelVe Qua mi gioco una pizza che sbagli , Meret fa per e per Spalletti stesso non lo vuole - danydnapoli97 : @Pasqual01350178 Guardiamo solo a noi. Sta di fatto che il portiere è l’incognita più grande dato che Spalletti non lo vuole Meret - ottopagine : Napoli, rinnovo con Meret. Spalletti vuole la conferma di Koulibaly #Napoli - manu67915486 : @IgnazioGrazioso @VincenzoFusco69 1) figurati se fa la panchina a meret ?? 2) è comunque un upgrade di ospina, quind… -