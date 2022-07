Mercedesz Henger lancia un allarme dopo l’Isola dei Famosi | “Sto male continuamente” ecco che succede

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 6 luglio 2022) In queste orehato un vero e propriosui social a causa di alcuni seri problemi di salute riscontratidei. Spesso gli ex naufraghi ci impiegano un po’ di tempo in più per riuscire a tornare alla normalitàla provante esperienza del reality show. In certi casi, L'articolo proviene da KontroKultura.