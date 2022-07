Mercato - Quel reddito medio (basso) che annacqua incentivi e transizione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il tema dei salari bassi impazza mentre i giovani - e in generale tutti coloro che cercano un lavoro - vengono additati di non sbattersi per cercarlo, questo lavoro. Che nel gergo significherebbe accettare stipendi anche molto bassi, che poi si vedrà. Ma c'è un fatto: secondo le stime della fondazione Openpolis, tra il 1990 e il 2020, l'Italia è stata l'unico Paese europeo in cui i salari sono diminuiti. Il calo del 2,9% si confronta con gli aumenti anche a doppia cifra dei nostri principali competitor: +33,7% per la Germania, +31,1% per la Francia, +6,2% per la Spagna. E lasciamo perdere, ma solo perché partivano da livelli decisamente bassi, gli incrementi a tripla cifra di Lituania (+276,3%) o Repubblica Ceca (+112,4%). Il nostro commento. Questo centra solo apparentemente poco col Mercato dell'auto e con le politiche di sostegno all'ammodernamento del parco ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il tema dei salari bassi impazza mentre i giovani - e in generale tutti coloro che cercano un lavoro - vengono additati di non sbattersi per cercarlo, questo lavoro. Che nel gergo significherebbe accettare stipendi anche molto bassi, che poi si vedrà. Ma c'è un fatto: secondo le stime della fondazione Openpolis, tra il 1990 e il 2020, l'Italia è stata l'unico Paese europeo in cui i salari sono diminuiti. Il calo del 2,9% si confronta con gli aumenti anche a doppia cifra dei nostri principali competitor: +33,7% per la Germania, +31,1% per la Francia, +6,2% per la Spagna. E lasciamo perdere, ma solo perché partivano da livelli decisamente bassi, gli incrementi a tripla cifra di Lituania (+276,3%) o Repubblica Ceca (+112,4%). Il nostro commento. Questo centra solo apparentemente poco coldell'auto e con le politiche di sostegno all'ammodernamento del parco ...

