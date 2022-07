Mercato Milan, pressing su De Ketelaere e Ziyech. Ibra rinnova. Ultime notizie (Di mercoledì 6 luglio 2022) Milan, Florenzi arriva a titolo definitivo e firma fino al 2025 Milano, 6 luglio 2022 " Ufficializzato l'ingaggio di Divock Origi , entra nel vivo il Mercato del Milan che ha messo nel mirino almeno ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022), Florenzi arriva a titolo definitivo e firma fino al 2025o, 6 luglio 2022 " Ufficializzato l'ingaggio di Divock Origi , entra nel vivo ildelche ha messo nel mirino almeno ...

Mercato Milan, pressing su De Ketelaere e Ziyech. Ibra rinnova. Ultime notizie

Milano, 6 luglio 2022 – Ufficializzato l'ingaggio di Divock Origi, entra nel vivo il mercato del Milan che ha messo nel mirino almeno due rinforzi per la sua trequarti. I nomi più caldi al momento sono quelli di Charles De Ketelaere e di Hakim Ziyech. I contatti sono già stati già ...