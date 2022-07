«Mercati comunali come risposta al carovita e all’inflazione senza rinunciare alla qualità»

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 6 luglio 2022) L’appello di Anva Bergamo «Le amministrazioni non lo diano per scontato e aiutino a valorizzarlo». In Bergamasca sono 240 ogni settimana, 4 istorici, 12 quelli con più di cento banchi. Sostenibili per il loro essere naturalmente a chilometro zero, con prezzi più competitivi e ampia scelta.