Men In Black | il regista rivela | Ho mentito a una star per poter assumere Will Smith

Pubblicità

biziocir : @Astrusa__ io anni fa mi sono svegliato perché mi camminava sulla gamba. Mi sono vendicato di tutto ciò ma da allor… - JMCLuigi : @Il_Mago_KK Una delle serie che non ha perso smalto è Mad Men, veramente notevole e non me lo aspettavo. Black mirr… - esquireattire : - cozzculmon : ieri un anno fa io e @isamiaoo abbiamo avuto a che fare con i men in black che sapevano già tutto sulla Carrà - Carmlia23 : RT @balldontliedude: è ampiamente documentato come l'esercito russo e gli uomini dell'FSB siano stati al comando a #Donetsk e #Luhansk dall… -

Movieplayer.it

Quello inIndel 1997 è probabilmente il miglior ruolo di sempre di Will Smith e, secondo quanto rivelato di recente dal regista della pellicola, c'era un altro attore famoso che stava per ottenere la ...Tra citazioni a fumetti particolarmente in voga del momento, come gli X -, o a musiche che ... la cui rilevanza in questa dinamica è stata ulteriormente confermata da La casa nel buio (House) ... Men in Black: perché è (ancora) il film più cool sugli alieni MASKED men used electric power tools to cut a catalytic converter from a car in Dudley. The incident happened at around 12.35am on July 1 in Parkes Hall Road. Police said they received a 999 call at ...Brits are most critical of their hair, skin, weight and teeth - with women making negative comments 1,460 times a year, and men doing so 1,095 times annually ...