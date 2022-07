(Di mercoledì 6 luglio 2022) STRASBURGO (ITALPRESS) – “Se qualcuno, come leggo sui quotidiani, pensa dileper consentire al governo di fare 300 nomine nella partecipate statali, e non farle fare ad un governo che dovesse essere eletto dai cittadini, io sarei pronto a fare le”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, da Strasburgo, a margine della sua visita al Parlamento europeo. Alla domanda se si andrà a votare col Rosatellum,ha risposto: “Non è il miglior sistema possibile ma meglio del proporzionale”. Sul vertice di centrodestra invece la leader di Fdi aggiunge: “Spero si farà nei prossimi giorni, settimane, perchè ci sono molte cose da chiarire”.-foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

Invece in Sicilia Salvini ha saputo muoversi con astuzia: ha lasciato ala scelta del candidato sindaco, caduta sull'eletto al primo turno Roberto Lagalla, incassando il sì ala ...Eppure sarebbe bastatol'incontro di un giorno, cosa alla quale, evidentemente, non ha ... mentre la leader di Fdi Giorgiasu Facebook denuncia il "gravissimo" caso Palermo e chiede ... Meloni “Posticipare elezioni a maggio Pronta alle barricate” STRASBURGO (ITALPRESS) - "Se qualcuno, come leggo sui quotidiani, pensa di posticipare le elezioni a maggio per consentire al governo di fare 300 nomine ne ...Meloni ha scelto di non affondare il colpo dopo lo storico sorpasso sulla Lega al nord e punta a tenere insieme l’alleanza e a conquistarla per fatti concludenti. Ma c’è l’incognita Lega e se Salvini ...