Meloni e l’invito alla Metsola | “La Ue pensi all’indipendenza energetica | non agli insetti come cibo”

L'Unione europea non è ancora all'altezza delle sfide attuali. "alla prova del conflitto russo-ucraino, il modello istituzionale sul quale è costruita l'Europa ha mostrato tutti i suoi limiti. Perché non ci siamo voluti rendere conto che non aveva una comune strategia energetica. Una difesa comune. Una politica estera. Che avevamo catene di approvvigionamento troppo lunghe. Che non avevamo l'autosufficienza alimentare. Ora anche il presidente Macron parla di autosufficienza alimentare. Quando ne parlavamo noi 10 anni fa ci bollavano come 'autarchici'". Così Giorgia Meloni, con la consueta chiarezza, da Strasburgo. Dove ha incontrato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola e il premier della Repubblica Ceca Petr Fiala. Confermando il feeling con il numero uno dell'Europarlamento, ...

