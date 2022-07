Medvedev: «Un tribunale contro Mosca minaccia l’umanità. La politica Usa ha fatto le stesse vittime del nazismo» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dmitry Medvedev ha definito «assurdo qualsiasi tentativo di creare tribunali o corti per la cosiddetta indagine sulle azioni della Russia». «Queste proposte non solo sono giuridicamente nulle», ha scritto l’ex premier russo e vicepresidente del Consiglio di sicurezza su Telegram, citato dalla Tass. «L’idea di punire il Paese che ha il più grande potenziale nucleare è di per sé assurda. E minaccia potenzialmente l’esistenza dell’umanità». Medvedev poi si chiede «chi è questo temerario o idiota» che chiede queste azioni, e menziona gli Stati Uniti, facendo un lungo elenco di di aggressioni militari da parte degli Stati Uniti a partire dalla Seconda guerra mondiale. «Quale tribunale ha condannato il mare di sangue versato dagli Stati Uniti lì in Vietnam e altrove? Nessuno!», ha continuato il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dmitryha definito «assurdo qualsiasi tentativo di creare tribunali o corti per la cosiddetta indagine sulle azioni della Russia». «Queste proposte non solo sono giuridicamente nulle», ha scritto l’ex premier russo e vicepresidente del Consiglio di sicurezza su Telegram, citato dalla Tass. «L’idea di punire il Paese che ha il più grande potenziale nucleare è di per sé assurda. Epotenzialmente l’esistenza del».poi si chiede «chi è questo temerario o idiota» che chiede queste azioni, e menziona gli Stati Uniti, facendo un lungo elenco di di aggressioni militari da parte degli Stati Uniti a partire dalla Seconda guerra mondiale. «Qualeha condannato il mare di sangue versato dagli Stati Uniti lì in Vietnam e altrove? Nessuno!», ha continuato il ...

