Medici contro i Maneskin | “Rimandate il concerto | è pericoloso”

Il Circo Massimo è pronto ad accogliere sul palco i Maneskin per il gran concerto del 9 luglio: sono attese 70mila persone. Tuttavia, c'è chi è molto preoccupato all'idea. Il concerto, infatti, cade nei giorni in cui è atteso il maggior picco dei contagi della variante Omicron 5, ovvero, dal 10 al 15 luglio. Nel Lazio i contagiati sono già saliti a un numero preoccupante: ben 176mila ufficiali, anche se per gli esperti, contando i "positivi nascosti", sarebbero almeno il doppio. Gli ospedali di Roma iniziano ad accusare il colpo e i Medici sono preoccupati che si possa formare un mega-cluster proprio durante l'evento della rock band italiana.

