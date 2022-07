Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022 | immensa Italia | è primo posto con 48 ori e 159 medaglie!

(Di mercoledì 6 luglio 2022) La 19ma edizione deidelè scattata il 24 giugno, ma le medaglie verranno assegnate dal 26 giugno al 6 luglioad, in Algeria: l’sarà rappresentata da 370 atleti, di cui 215 uomini e 155 donne, impegnati in 23 delle 24 discipline previste dal programma, che assegneranno, nel complesso, 235 ori (un pari merito). Le 24 discipline presenti saranno: atletica, badminton, bocce, basket 3×3, calcio, ciclismo, ginnastica, judo, karate, lotta, equitazione, nuoto, pallamano, pallanuoto, volley, sollevamento pesi, boxe, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro, tiro con l’arco e vela. Nelstorico deidelcomanda l’con 876 ori, 741 argenti e 686 bronzi, per un totale ...

Pubblicità

Eurosport_IT : L'ITALIA VINCE IL MEDAGLIERE ???????? Sono 159 i podi conquistati dagli azzurri ai Giochi del Mediterraneo 2022 ??????… - gs_gianka : #momentisport L'Italia vince il medagliere ai Giochi del Mediterraneo 2022 - maba1999 : RT @Eurosport_IT: L'ITALIA VINCE IL MEDAGLIERE ???????? Sono 159 i podi conquistati dagli azzurri ai Giochi del Mediterraneo 2022 ?????? #Oran20… - SimonePanzeri87 : RT @Eurosport_IT: L'ITALIA VINCE IL MEDAGLIERE ???????? Sono 159 i podi conquistati dagli azzurri ai Giochi del Mediterraneo 2022 ?????? #Oran20… - signora_daeva : RT @Eurosport_IT: L'ITALIA VINCE IL MEDAGLIERE ???????? Sono 159 i podi conquistati dagli azzurri ai Giochi del Mediterraneo 2022 ?????? #Oran20… -

Il segretario generale del Coni traccia il bilancio deidel Mediterraneo 'Risultato straordinario, ora ci prepariamo per Taranto 2026' pal/gm/gtrUn trionfo sui campi di gara, ma anche in cucina. Oltre al trionfo nelfinale deidel Mediterraneo con 48 ori, 50 argenti e 61 bronzi (159 medaglie complessive), c'è un'altra eccellenza azzurra che ha brillato in Algeria: Casa Italia. Una hospitality ...La squadra azzurra ha vinto il medagliere per la quinta volta consecutiva, la 14esima in 19 edizioni della manifestazione.ORANO (ALGERIA) ...Ai giochi del Mediterraneo di Orano 2022, L'Italia vince per la quinta volta consecutiva il medagliere. Battuta la Turchi nel numero di ori.