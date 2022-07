Pubblicità

martinocozzi : Con #Mandanda al #Rennes la mia vita non ha più certezze. #calciomercato #Marsiglia - sportface2016 : #Marsiglia: #Mandanda lascia il club dopo 15 anni, futuro al #Rennes - aleperro10 : #Calciomercato | Dopo ben 613 gare,#Mandanda lascia ufficialmente il @OM_Officiel. Il portiere francese,infatti,si… - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Steve Mandanda lascia definitivamente il Marsiglia dopo 613 partite! ?? Il portiere francese classe ‘… - CosimoBartoloni : Ufficiale: l’Olympique Marsiglia saluta Steve #Mandanda dopo 613 partite. Nel suo futuro c’è il Rennes -

Calciomercato.com

Commenta per primo Stevelascia il: ufficiale la separazione tra l'OM e il portiere dopo 613 partite insieme, risoluzione consensuale del contratto. Perpronta una nuova avventura al Rennes .Commenta per primo Come riportato dal quotidiano L'Équipe, Steve, portiere del, avrebbe trovato un accordo verbale per il trasferimento al Rennes . I due club stanno lavorando ai dettagli per chiudere la trattativa. UFFICIALE: Mandanda lascia il Marsiglia. Lo aspetta il Rennes Steve Mandanda lascia il Marsiglia: ufficiale la separazione tra l'OM e il portiere dopo 613 partite insieme, risoluzione consensuale del contratto. Per Mandanda pronta una nuova avventura al Rennes.Il Rennes cerca esperienza per disputare la prossima Champions League, ed è molto vicino al giocatore del Marsiglia ...