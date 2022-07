Marmolada, la Protezione civile: “Trovati nuovi resti, si ipotizza siano corpi di altri alpinisti della stessa cordata” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le ricerche della Protezione civile trentina e del Soccorso alpino stanno proseguendo senza interruzione e “hanno consentito di individuare e recuperare i resti di altri escursionisti coinvolti nella frana staccatasi dalla Marmolada” domenica 3 luglio. “Si ipotizza si tratti dei corpi di alpinisti appartenenti alla stessa cordata”. Maggiori dettagli saranno forniti in un incontro con la stampa verso le ore 17.30 a Canazei. (Articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le ricerchetrentina e del Soccorso alpino stanno proseguendo senza interruzione e “hanno consentito di individuare e recuperare idiescursionisti coinvolti nella frana staccatasi dalla” domenica 3 luglio. “Sisi tratti deidiappartenenti alla”. Maggiori dettagli saranno forniti in un incontro con la stampa verso le ore 17.30 a Canazei. (Articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

