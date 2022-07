Marmolada, il procuratore tiene il punto: «Dall’inchiesta esclusa la prevedibilità: indagine su perché tanta acqua sotto il ghiacciaio» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per il crollo del blocco di ghiaccio dalla Marmolada «possiamo escludere assolutamente una prevedibilità e una negligenza». Lo ha detto all’Ansa il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi, il quale sta coordinando l’inchiesta aperta per disastro colposo per quanto accaduto sulle Dolomiti lo scorso 3 luglio. «Noi apriamo tutte le porte che abbiamo davanti per verificare cosa è successo e ricostruire il fatto», ha assicurato il procuratore. Per capire il perché della presenza di tutta quell’acqua che ha provocato il distaccamento del ghiacciaio, verrà coinvolto il mondo scientifico. In questo modo, si cercherà attraverso alcune prove di capire cosa sia successo dal punto di vista idraulico. Al momento, le morti confermate sono 10. Proseguono, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per il crollo del blocco di ghiaccio dalla«possiamo escludere assolutamente unae una negligenza». Lo ha detto all’Ansa ilcapo di Trento, Sandro Raimondi, il quale sta coordinando l’inchiesta aperta per disastro colposo per quanto accaduto sulle Dolomiti lo scorso 3 luglio. «Noi apriamo tutte le porte che abbiamo davanti per verificare cosa è successo e ricostruire il fatto», ha assicurato il. Per capire ildella presenza di tutta quell’che ha provocato il distaccamento del, verrà coinvolto il mondo scientifico. In questo modo, si cercherà attraverso alcune prove di capire cosa sia successo daldi vista idraulico. Al momento, le morti confermate sono 10. Proseguono, ...

