Marmolada | Fugatti | “Bandiere rosse come al mare” La sopravvissuta | “Nessuno ci ha detto dei pericoli Io salva per pochi centimetri”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Adesso la grande domanda èsi possano evitare nuove stragiquella di domenica.istituzioni e autorità possano prevenire fenomeni che diventeranno giocoforza sempre più frequenti a causa dello scioglimento dei ghiacci. I giorni dopo la grande valanga di ghiaccio e rocce che si è staccata dalla vetta della, travolgendo gli escursionisti che si trovavano sul fronte trentino della regina delle Dolomiti, ruotano attorno al “mai più”. Eppure controllare le decine di ghiacciai italiani in agonia, prossimi alla scomparsa per lenta consunzione o per crollo in seguito all’instabilità delle nevi perenni, è tutto fuorché facile. Ci vorrebbe una rete di monitoraggio in continuo o almeno dei bollettini quotidiani,avviene in inverno con le valanghe. E il grande interrogativo è se ...