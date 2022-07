Marmolada | chiusi gli accessi alla montagna Proseguono le ricerche dei 5 dispersi | tutti italiani

(Di mercoledì 6 luglio 2022) - Ancora sette i morti confermati. In procura a Trento oggi è previsto un vertice sulla tragedia. Il procuratore capo Raimondi per ora esclude prevedibilità, negligenza o imprudenza legate al ...

- Ancora sette i morti confermati. In procura a Trento oggi è previsto un vertice sulla tragedia. Il procuratore capo Raimondi per ora esclude prevedibilità, negligenza o imprudenza legate al ...La sua è una certezza dopo questa immane sciagura sulla". Ma non tutti sono del suo ... I divieti di cui parla sono i numeri, come per le strade nelle vallate di montagna. Il tutto è ...I morti sono 7, mancano all'appello ancora 5 persone, tutte italiane. Resta il rischio di un nuovo distacco. Scende, anche se resta drammatico, il bilancio della tragedia sulla Marmolada. Se i morti r ...Sette le vittime. Mancano notizie di cinque italiani. La comparazione del Dna. La rabbia dei familiari: «Perché nessuno ha avvisato sabato scorso che c’era l’acqua che scorreva sotto il ghiacciaio Pe ...