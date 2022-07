Marika Fruscio “sono due boe di segnalazione?”, Bikini esagerato! FOTO (Di mercoledì 6 luglio 2022) Marika Fruscio più oversize che mai, i suoi Bikini stanno sempre per esplodere ma è l’ultima uscita al mare la più provocante della stagione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una delle giornaliste sportive che meno passano inosservate è sicuramente la bellissima Marika Fruscio, famosissima la sua balconata incontenibile che riempie il piccolo schermo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 6 luglio 2022)più oversize che mai, i suoistanno sempre per esplodere ma è l’ultima uscita al mare la più provocante della stagione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una delle giornaliste sportive che meno passano inosservate è sicuramente la bellissima, famosissima la sua balconata incontenibile che riempie il piccolo schermo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Vincenzinocoan2 : RT @dea_channel: sua divinità assoluta la dea Marika Fruscio @marikafruscio10 ?????????????? - Vincenzinocoan2 : RT @dea_channel: sua divinità assoluta Marika Fruscio in piscina @marikafruscio10 ??????????????? - Maurizi82633600 : RT @dea_channel: sua divinità assoluta Marika Fruscio in piscina @marikafruscio10 ??????????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: sua divinità assoluta la dea Marika Fruscio @marikafruscio10 ?????????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: sua divinità assoluta Marika Fruscio in piscina @marikafruscio10 ??????????????? -