Margot Sikabonyi | Maria Martini di “Un medico in famiglia” | è finita in terapia | i motivi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Uno dei personaggi più amati della televisione italiana è stata di sicuro la buonadi “Unin”. L’attrice che l’ha interpretata, poi, è l’ottimache con le sua grandi capacità è riuscita a conquistare il cuore di tutti i suoi telespettatori. In pochi sanno, però, che la ragazza è andata incontro ad una brutto disagio interiore. Vediamo di cosa si trattaè una delle più belle e brave attrici italiane in circolazione. Di padre ungherese a madre canadese, l’artista romana ha frequentato l’American Overseas School of Rome e nel 2001 ha ottenuto la maturità. Studia poi recitazione nella capitale francese al Cours Simon mentre nel frattempo si specializza anche in diversi stili di danza, dalla ...