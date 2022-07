Marella Marchi il nuovo capo di gabinetto - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

LA NAZIONE

, capo di gabinetto Mentre i partiti si accapigliano su giunta e incarichi, Serena Arrighi ha nominatocapo di gabinetto., già impiegata amministrativa prima in ...Serena Arrighi cone Giacomo Bugliani all'arrivo dei primi risultati del ballottaggio Un tavolo con pochi intimi per attendere il verdetto finale. Il collegamento con gli amici ai seggi per capire, in ... Marella Marchi il nuovo capo di gabinetto Lo Star Cruises Jetty Terminal, il terminal crociere sull'isola di Langkawi, in Malaysia, è stato posto in vendita. L'approdo era gestito, nell'ambito di un contratto di affitto della durata di 65 ann ...Festeggia al comitato di Nazzano: ci ho sempre creduto, questa è la vittoria della buona politica, quella coerente e che non cede ai compromessi CARRARA. «Dedico questa vittoria a tutte le donne.