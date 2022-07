Marchetti non ha dubbi: "Koulibaly pensa al Barcellona" (Di mercoledì 6 luglio 2022) Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, intervenuto su TMW Radio, ha parlato di alcuni temi caldi di mercato, tra cui il futuro di Kalidou Koulibaly. Ecco le sue... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Luca, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, intervenuto su TMW Radio, ha parlato di alcuni temi caldi di mercato, tra cui il futuro di Kalidou. Ecco le sue...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : Marchetti non ha dubbi: 'Koulibaly pensa al Barcellona' - elena_amione : RT @adelphiedizioni: «È un fluire di storie che funziona come uno specchio o una mappa del tesoro, qualcosa in cui ognuno vede o trova quel… - adelphiedizioni : «È un fluire di storie che funziona come uno specchio o una mappa del tesoro, qualcosa in cui ognuno vede o trova q… - Al_bazzali : @marchetti_katia @ScorpioNOGP @RestoFerma @a_meluzzi Quindi c'è il Dolo, quindi l'informazione è pilotata, quindi u… - Al_bazzali : @marchetti_katia @ScorpioNOGP @RestoFerma @a_meluzzi Avrei letto che prevedeva di non fare lockdown, di usare degli… -