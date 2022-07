Mara Venier, il video sui social lascia di sasso tutti: “Non ce la faccio più” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nelle ultime ore Mara Venier ha pubblicato un video su Instagram in cui afferma di essere ormai arrivata al limite. Di che si tratta? Presto detto. È un mini filmato che fa capire che i vip sono persone come tutte le altre: anche loro hanno a che fare con problemi quotidiani. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Sonia Bruganelli, l’idea curiosa per il “GF Vip”: “Donna incinta…” Mara Venier ha condiviso su Instagram un video che riflette la condizione in cui versa la maggior parte degli Italiani. La donna, mentre era intenta a pulire il terrazzo, ha preso a gettarsi dell’acqua addosso per avere un po’ di sollievo da questo caldo insopportabile. Le sue parole non lasciano adito a dubbi: “Caldo, caldo, caldo… non ce la faccio ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nelle ultime oreha pubblicato unsu Instagram in cui afferma di essere ormai arrivata al limite. Di che si tratta? Presto detto. È un mini filmato che fa capire che i vip sono persone come tutte le altre: anche loro hanno a che fare con problemi quotidiani. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Sonia Bruganelli, l’idea curiosa per il “GF Vip”: “Donna incinta…”ha condiviso su Instagram unche riflette la condizione in cui versa la maggior parte degli Italiani. La donna, mentre era intenta a pulire il terrazzo, ha preso a gettarsi dell’acqua addosso per avere un po’ di sollievo da questo caldo insopportabile. Le sue parole nonno adito a dubbi: “Caldo, caldo, caldo… non ce la...

Pubblicità

FrancescaVitol6 : Mara Venier che farà una intervista a Napoli ed io non posso andare ???????? - Vulcanelios : Io mi fido solo di Mara Venier. - AleVirtu : @Stefaniaboh_ Come no, hai presente Mara Venier quando parla in romanesco? Ecco. ?? - NicoloC__ : RT @fortunatozeta: Mara Venier il 7 marzo 2021: - fortunatozeta : Mara Venier il 7 marzo 2021: -