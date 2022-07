Mara Venier, il tailleur scintillante al Premio Biagio Agnes: stupenda (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si rinnova l’appuntamento estivo con Mara Venier alla conduzione della serata dedica al Premio Biagio Agnes, uno dei riconoscimenti giornalistici più prestigiosi che quest’anno ha visto tra i vincitori anche Amadeus. E Zia Mara ne ha approfittato per incantare con un tailleur pantaloni scintillante, di Parosh, il brand che firma quasi tutti i suoi look di Domenica In. Mara Venier, il tailleur di Parosh Dismessi i panni di casalinga disperata in mini dress alle prese con le pulizie del terrazzo, Mara Venier catalizza l’attenzione con un look serale di alto livello. Anche lei resta contagiata dal potere del tailleur pantaloni che piace tanto alle teste ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si rinnova l’appuntamento estivo conalla conduzione della serata dedica al, uno dei riconoscimenti giornalistici più prestigiosi che quest’anno ha visto tra i vincitori anche Amadeus. E Ziane ha approfittato per incantare con unpantaloni, di Parosh, il brand che firma quasi tutti i suoi look di Domenica In., ildi Parosh Dismessi i panni di casalinga disperata in mini dress alle prese con le pulizie del terrazzo,catalizza l’attenzione con un look serale di alto livello. Anche lei resta contagiata dal potere delpantaloni che piace tanto alle teste ...

