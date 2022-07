Maneskin, concerto a Roma sabato 9 luglio. I medici chiedono di annullarlo: “Pericoloso, c’è il picco dei contagi” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Maneskin, concerto a Roma: i medici chiedono il rinvio dell’evento a causa dei tanti contagi soprattutto nel Lazio. Sono attese circa 70mila persone e il rischio di contagiarsi viene considerato molto alto. Maneskin, concerto a Roma sabato 9 luglio I Maneskin sono pronti a cantare il prossimo sabato 9 luglio al Circo Massimo di Roma. Tutto sold-out con circa 70mila spettatori attesi per lo show del gruppo musicale che negli ultimi tempi sta ottenendo un successo incredibile. Tuttavia, nelle scorse ore si è parlato di un possibile rinvio a causa degli aumenti dei contagi in Italia ma soprattutto nella ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022): iil rinvio dell’evento a causa dei tantisoprattutto nel Lazio. Sono attese circa 70mila persone e il rischio diarsi viene considerato molto alto.sono pronti a cantare il prossimoal Circo Massimo di. Tutto sold-out con circa 70mila spettatori attesi per lo show del gruppo musicale che negli ultimi tempi sta ottenendo un successo incredibile. Tuttavia, nelle scorse ore si è parlato di un possibile rinvio a causa degli aumenti deiin Italia ma soprattutto nella ...

