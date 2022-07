Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @ManUtd, ufficiale l'arrivo di Tyrell #Malacia dal @Feyenoord - DiMarzio : #Calciomercato| Christian #Eriksen vicinissimo al @ManUtd. I dettagli - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto: vuole ancora giocare in Champions ?? - sportli26181512 : Manchester United, Ten Hag preoccupato per il caso Ronaldo: Tensione al Manchester United. Secondo quanto riferisce… - nanasarpong___ : RT @donsummerone: Antony red di3 3nooooo ne Manchester United oooooo ?? -

Commenta per primo Come riporta The Sun , ilsarebbe vicino all'acquisto di Lisandro Martinez dall' Ajax . I Red Devils sarebbero riusciti a battere la concorrenza dell' Arsenal per assicurarsi il difensore argentino classe '98.Così, risolto (eventualmente) il futuro di Cristiano Ronaldo , potrebbe tornare in auge ilTensione al Manchester United. Secondo quanto riferisce il Sun, Ten Hag è preoccupato per l'incertezza relativa a Cristiano Ronaldo, il quale vorrebbe lasciare i Red Devils per andare in un club che d ...Quella per portare Cristiano Ronaldo alla Roma potrebbe essere destinata a diventare la trattativa dell'estate. Il portoghese ha ribadito la propria volontà ...